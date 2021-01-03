Однако лучше дать вторую дозу другой вакцины, чем вообще пропустить следующий этап иммунизации, замечает врач.

Британский врач и ответственная за иммунизацию населения Мэри Рамзи предостерегает, что смешивание вакцин от коронавируса медиками не рекомендуется.

Об этом пишет CNN.

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"Если ваша первая доза – это вакцина Pfizer, вам не стоит вводить вакцину AstraZeneca в качестве второй дозы и наоборот. Есть, конечно, редкие случаи, когда одна и та же вакцина недоступна или когда неизвестно, какую вакцину получил пациент. Надо прилагать все усилия, чтобы дать им ту же вакцину", – пояснила специалист.

При этом Рамзи согласилась, что в крайнем случае все же лучше дать вторую дозу другой вакцины, чем вообще пропустить следующий этап иммунизации.

Вакцинация от коронавируса: что известно

В странах Европы с воскресенья, 27 декабря, начали массово делать прививки против коронавируса вакциной от Pfizer и BioNTech.

Добровольная и бесплатная вакцинация стартовала во Франции, Германии, Австрии, Испании, Италии, Болгарии, Чехии и других.

Еще раньше, 26 декабря, прививки начали делать в стране-соседке Украины Венгрии (препаратом от Pfizer).

Украина 30 декабря подписала первый контракт на получение 1,9 млн доз китайской вакцины против COVID-19.

Первыми прививки китайской вакцины "Коронавак" получат врачи, работающие с COVID-19, украинцы, живущие в специализированных учреждениях типа домов престарелых, и участники ООС.

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Автор: УНИАН