Власти Великобритании первыми в мире одобрили использование вакцины от COVID-19, разработанной Оксфордским университетом совместно с фармкомпанией AstraZeneca.
Об этом говорится в заявлении на сайте правительства, пишет Reuters.
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"Правительство приняло рекомендацию Управления по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA) разрешить использование вакцины от COVID-19 Оксфордского университета и AstraZeneca", - заявило министерство здравоохранения.
В то же время Европейское управление по лекарственным средствам, скорее всего, не сможет в январе одобрить вакцину от коронавируса, производства AstraZeneca. Об этом сообщил заместитель исполнительного директора регулятора Ноэль Ватион, передает Reuters.
«Они даже не подавали нам заявку», — сказал он.
По словам Ватиона, европейские регуляторы получили мало информации о вакцине.
«Недостаточно даже для условной лицензии на маркетинг. Нам нужны дополнительные данные о качестве вакцины. А после этого компания должна подать официальную заявку», — сказал он.
Ватион добавил, что это делает «маловероятным» одобрение вакцины в январе.
Вакцина AstraZeneca: что известно
AstraZeneca и другие разработчики заявили, что изучают влияние нового варианта, но ожидают, что их препараты будут эффективны против него.
Клинические испытания препарата от AstraZeneca и Оксфордского университета проводились в США, Японии, России, Южной Африке, Кении и Латинской Америке. В финальной фазе клинических испытаний вакцина показала в среднем 70% эффективности.
Вакцина может в течение полугода храниться в стандартном холодильнике без сильного охлаждения. Стоимость препарата AstraZeneca также должна быть ниже, чем у других вакцин.
В то же время по результатам проверки клинической эффективности вакцин Pfizer / BioNTech имеет 95% эффективности, а Moderna — 94%. При этом эти вакцины должны храниться при температуре от -80 до -60 градусов Цельсия.
11 декабря AstraZeneca объявила о намерении объединить свою вакцину с непризнанным российским препаратом “Спутник V“. В компании заявляли, что комбинация различных вакцин потенциально может вызвать более устойчивый и продолжительный иммунный ответ.
23 декабря компания подала документы для регистрации вакцины от COVID-19 в Великобритании.
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