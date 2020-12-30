Вместе с тем Европейское агентство лекарственных средств (EMA) вряд ли рекомендует к использованию вакцину от коронавируса компании AstraZeneca в январе, сообщил заместитель исполнительного директора организации Ноэль Ватион.

Власти Великобритании первыми в мире одобрили использование вакцины от COVID-19, разработанной Оксфордским университетом совместно с фармкомпанией AstraZeneca.

Об этом говорится в заявлении на сайте правительства, пишет Reuters.

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"Правительство приняло рекомендацию Управления по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA) разрешить использование вакцины от COVID-19 Оксфордского университета и AstraZeneca", - заявило министерство здравоохранения.

В то же время Европейское управление по лекарственным средствам, скорее всего, не сможет в январе одобрить вакцину от коронавируса, производства AstraZeneca. Об этом сообщил заместитель исполнительного директора регулятора Ноэль Ватион, передает Reuters.

«Они даже не подавали нам заявку», — сказал он.

По словам Ватиона, европейские регуляторы получили мало информации о вакцине.

«Недостаточно даже для условной лицензии на маркетинг. Нам нужны дополнительные данные о качестве вакцины. А после этого компания должна подать официальную заявку», — сказал он.

Ватион добавил, что это делает «маловероятным» одобрение вакцины в январе.

Вакцина AstraZeneca: что известно

AstraZeneca и другие разработчики заявили, что изучают влияние нового варианта, но ожидают, что их препараты будут эффективны против него.

Клинические испытания препарата от AstraZeneca и Оксфордского университета проводились в США, Японии, России, Южной Африке, Кении и Латинской Америке. В финальной фазе клинических испытаний вакцина показала в среднем 70% эффективности.

Вакцина может в течение полугода храниться в стандартном холодильнике без сильного охлаждения. Стоимость препарата AstraZeneca также должна быть ниже, чем у других вакцин.

В то же время по результатам проверки клинической эффективности вакцин Pfizer / BioNTech имеет 95% эффективности, а Moderna — 94%. При этом эти вакцины должны храниться при температуре от -80 до -60 градусов Цельсия.

11 декабря AstraZeneca объявила о намерении объединить свою вакцину с непризнанным российским препаратом “Спутник V“. В компании заявляли, что комбинация различных вакцин потенциально может вызвать более устойчивый и продолжительный иммунный ответ.

23 декабря компания подала документы для регистрации вакцины от COVID-19 в Великобритании.

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Автор: Виктория Гордиенко