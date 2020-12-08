Первым человеком в мире, который получила прививку от коронавируса вакциной производства Pfizer/BioNTech, стала 90-летняя жительница Северной Ирландии Маргарет Кинан.
Об этом сообщает ВВС.
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"Это лучший подарок на день рождения, который я могла бы пожелать, потому что это означает, что я наконец могу провести время с семьей и друзьями в новом году после того, как я была одна большую часть года», — отметила она.
8 декабря начинается массовая вакцинация от коронавируса. В стране будут применять вакцину от Pfizer и BioNTech.
Центры в Великобритании будут вакцинировать людей старше 80 лет и некоторый медицинский персонал.
Программа направлена на защиту наиболее уязвимых слоев населения.
Великобритания стала первой страной в мире, которая одобрила вакцину этих компаний для широкого использования.
Что известно о вакцине производства Pfizer и BioNTech
Вакцина от COVID-19 разработки американского фармгигантов Pfizer и немецкой биотехнологической компании BioNTech показала эффективность в 95%.
До конца 2020 года планируется провести 50 млн доз этой вакцины.
Европейское агентство лекарственных средств не позднее 29 декабря 2020 года примет решение о разрешении на использование вакцины производства Pfizer и BioNTech.
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