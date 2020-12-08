Первой женщиной, получившей вакцину вне клинических испытаний стала 90-летняя Маргарет Кинан.

Первым человеком в мире, который получила прививку от коронавируса вакциной производства Pfizer/BioNTech, стала 90-летняя жительница Северной Ирландии Маргарет Кинан.

Об этом сообщает ВВС.

Читайте такжеБритания первой из западных стран начинает массовую вакцинацию от коронавирусаЖенщина сказала, что для нее «большая честь» получить прививку в университетской больнице Ковентри.

"Это лучший подарок на день рождения, который я могла бы пожелать, потому что это означает, что я наконец могу провести время с семьей и друзьями в новом году после того, как я была одна большую часть года», — отметила она.

8 декабря начинается массовая вакцинация от коронавируса. В стране будут применять вакцину от Pfizer и BioNTech.

Центры в Великобритании будут вакцинировать людей старше 80 лет и некоторый медицинский персонал.

Программа направлена на защиту наиболее уязвимых слоев населения.

Великобритания стала первой страной в мире, которая одобрила вакцину этих компаний для широкого использования.

Что известно о вакцине производства Pfizer и BioNTech

Вакцина от COVID-19 разработки американского фармгигантов Pfizer и немецкой биотехнологической компании BioNTech показала эффективность в 95%.

До конца 2020 года планируется провести 50 млн доз этой вакцины.

Европейское агентство лекарственных средств не позднее 29 декабря 2020 года примет решение о разрешении на использование вакцины производства Pfizer и BioNTech.

Вакцинация от коронавируса в Британии

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН