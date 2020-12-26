Первой партии препарата Pfizer достаточно для вакцинации 4875 человек.

Венгрия начала вакцинацию от коронавируса в субботу, 26 декабря. Страна-член Евросоюза запустила процесс на день раньше других государств ЕС.

Об этом сообщает Reuters.

Читайте такжеТурция договорилась о закупке вакцины Pfizer и BioNTechВенгрия в субботу, 26 декабря, начала прививать медиков, работающих с больными COVID-19 в Будапеште. Первой партии препарата Pfizer достаточно для вакцинации 4875 человек.

Первой, кому сделали укол, была Адриенна Кертес, врач центральной больницы Дель-Пешта.

Венгрия сообщила о 315 362 случая заболевания COVID-19 с 8951 смертельным случаем. Более 6000 человек все еще находятся в больницах с COVID-19.

Венгерская вакцинация началась за день до того, как другие страны, включая Францию, Германию, Италию, Австрию, Португалию и Испанию, планируют начать массовую вакцинацию.

Напомним, 27 декабря стартует вакцинация от коронавируса в странах Евросоюза. В субботу сообщалось, что препарат Pfizer был доставлен уже во все страны ЕС.

Вакцинация в Евросоюзе продлится три дня с 27 по 29 декабря. При этом Брюсселю удалось снизить цену на вакцину до 15,5 евро за дозу, что дешевле той цены, по которой вакцину Pfizer закупили США.

Также в ЕС уверены, что вакцины по договоренностям хватит для прививки всех граждан стран-членов организации.

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Автор: УНИАН