Прививки от коронавируса гражданам стран-членов ЕС будут делать вакциной, разработанной компаниями BioNTech и Рfizer.

Вакцина от COVID-19 по состоянию на 26 декабря доставлена во все страны Европейского союза. Завтра во всех странах ЕС начнется вакцинация от коронавируса.

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Об этом президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен написала в Twitter.

«Сегодня мы начинаем переворачивать страницу тяжелого года. Вакцину от COVID-19 получили все страны ЕС», - отметила она.

Урсула фон дер Ляйен добавила, что завтра во всех странах Евросоюза начнется вакцинация от коронавируса.

«Дни вакцинации в ЕС - это трогательный момент единства. Вакцинация - надежный выход из пандемии», - отметила она.

Также в обнародованном видеообращении Урсула фон дер Ляйен отметила, что вакцинация позволит европейцам постепенно вернуться к нормальной жизни.

При этом она призвала европейцев продолжать придерживаться карантинных мер.

Today, we start turning the page on a difficult year. The #COVID19 vaccine has been delivered to all EU countries.



Vaccination will begin tomorrow across the EU.



The #EUvaccinationdays are a touching moment of unity. Vaccination is the lasting way out of the pandemic. pic.twitter.com/pYOj5vS2gV — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 26, 2020

Вакцинация от коронавируса: что известно

Как сообщал УНИАН, прививки от коронавируса гражданам стран-членов ЕС будут делать вакциной, разработанной компаниями BioNTech и Рfizer.

Исполнительный директор BioNTech Шон Маретт сообщил, до конца года на заводе Pfizer в Бельгии для ЕС изготовят 12,5 млн доз вакцины.

Вакцинация в Евросоюзе продлится три дня с 27 по 29 декабря. При этом Брюсселю удалось снизить цену на вакцину до 15,5 евро за дозу, что дешевле той цены, по которой вакцину Pfizer закупили США.

До этого премьер-министр Денис Шмигаль заявлял, что Польша может стать посредником для Украины в получении вакцины из Европейского союза. Сейчас между странами ведутся переговоры.

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Автор: Виктория Токарева