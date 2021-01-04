Если темпы вакцинации не ускорятся, то на укрощение пандемии понадобится почти 10 лет.

Правительство США может ввести введение определенным категориям граждан лишь половины дозы вакцины от коронавируса компании Moderna. Благодаря этому удастся вакцинировать вдвое больше людей.

Об этом сообщил руководитель программы Warp Speed Монсеф Слауи, передает DW.

Предполагается введение половины дозы препарата от Moderna лицам в возрасте от 18 до 55 лет

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Слауи сообщил, что сейчас ведутся переговоры с Moderna и медицинским регулятором США (FDA).

"И поэтому мы ведем переговоры с Moderna и FDA (американский медицинский регулятор. - Ред.). Конечно, в итоге решение будет за FDA", - подчеркнул он.

Добавим, что вакцина Moderna предусматривает введение двух инъекций с интервалом в четыре недели.

Отметим, что в рамках инициативы Operation Warp Speed, США планировали ввести вакцину 20 миллионам человек до конца 2021 года. Однако, по данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, по состоянию на 2 января прививки получили лишь около 4,2 миллиона американцев.

По данным Университета Джона Гопкинса, в настоящее время средний семидневный показатель новых случаев коронавируса в США достигает 205 093 человек. Эта цифра выросла на 8% по сравнению с предыдущей неделей, хотя тестирование и отчетность были непоследовательными в период праздников.

Напомним, что, согласно анализу NBC News, при нынешних темпах вакцинации США понадобится почти 10 лет на то, чтобы взять контроль над пандемией COVID-19.

В США кампания по массовой вакцинации от COVID-19 стартовала 14 декабря. С тех пор в стране сообщили о нескольких случаях аллергической реакции на прививку разработкой компаний Pfizer и BioNTech, три из них произошли на Аляске.

Так, одну из медработниц региональной больницы Бартлетта (BRH) в городе Джуно госпитализировали за десять минут после прививки "с признаками анафилактической реакции", в частности "с усиленным сердцебиением, одышкой, а также кожными высыпаниями и покраснением". Еще одного медработника госпитализировали в Нью-Йорке.

В конце декабря в США также зафиксировали первую тяжелую аллергическую реакцию на вакцину Moderna.

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Автор: УНИАН