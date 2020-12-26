Мужчину доставили в отделение экстренной помощи на осмотр. Сейчас с ним все хорошо.

У бостонского врача с аллергией на моллюсков произошла тяжелая аллергическая реакция после введения "противокоронавирусной" вакцины от Moderna.

Об этом сообщает New York Times со ссылкой на медика.

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Научный сотрудник гериатрической онкологии в Бостонском медицинском центре, доктор Хоссейн Садрзаде говорит, что сразу почувствовал тяжелую реакцию: головокружение и учащенное сердцебиение.

Это первая серьезная реакция, публично связанная с вакциной Moderna, которую вводили в первую неделю кампании по иммунизации американцев.

Мужчину доставили в отделение экстренной помощи на осмотр. Сейчас с ним все хорошо.

По информации Управления по санитарному контролю за качеством медикаментов США (FDA), специалисты расследуют около 5 случаев аллергических реакций, что случились после введения вакцины от Pfizer и BioNTech.

Вакцинация против коронавируса в США: что известно

В США кампания по массовой вакцинации от COVID-19 стартовала 14 декабря. Первыми использование разработанной компаниями Pfizer и BioNTech вакцины от коронавируса позволили также Великобритания, Бахрейн, Канада, Саудовская Аравия и Мексика.

А 19 декабря Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов рекомендовало разрешить экстренное применение вакцины от коронавируса COVID-19 компании Moderna.

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Автор: УНИАН