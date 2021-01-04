В мире 85,12 миллиона человек заразились коронавирусом. От болезни умерло 1,84 миллиона человек. Выздоровели - 47,86 млн человек.
Это свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.
Читайте такжеВ Чехии вакцина от коронавируса будет доступной для всех желающих с 1 февраляРейтинг наиболее пораженных пандемией стран со значительным отрывом возглавляют США - 20,6 млн.
Наибольшее количество заражений коронавирусом в мире также зафиксировано в Индии - 10,3 млн; в Бразилии - 7,7 млн; в России - 3,2 млн; во Франции - 2,7 млн.
Также более 2 млн заражений зафиксировано в Великобритании, Турции и Италии.
Добавим, что США также преобладают по количеству связанных с COVID-19 смертей. Так, за год преодолеть новый недуг не смогли более 351 580 американцев.
Мировыми лидерами по показателю летальных исходов также остается Бразилия (196 018 умерших), Индия (149 649 умерших) и Мексика (127 213 умерших). В других странах показатель летальных исходов не превышает 100 тысяч.
Стоит отметить, что рейтинг стран с самым высоким показателем выздоровевших после перенесенного коронавируса возглавляет Индия - почти 10 млн человек там побороли смертельный вирус.
Коронавирус в мире: что известно
- Не коронавирус: в США выбрали главную медицинскую новость 2020 года
- В Мексике врача госпитализировали после вакцины от коронавируса
- Ватикан готовится к вакцинации от коронавируса
- Британия позволит смешивать вакцины против коронавируса в некоторых случаях
- В Греции локдаун продлили на неделю
- В Германии собираются продлить локдаун
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram