Украина с 1078251 больным находится на 16-й позиции рейтинга наиболее пораженных пандемией стран.

В мире 85,12 миллиона человек заразились коронавирусом. От болезни умерло 1,84 миллиона человек. Выздоровели - 47,86 млн человек.

Это свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

Читайте такжеВ Чехии вакцина от коронавируса будет доступной для всех желающих с 1 февраляРейтинг наиболее пораженных пандемией стран со значительным отрывом возглавляют США - 20,6 млн.

Наибольшее количество заражений коронавирусом в мире также зафиксировано в Индии - 10,3 млн; в Бразилии - 7,7 млн; в России - 3,2 млн; во Франции - 2,7 млн.

Также более 2 млн заражений зафиксировано в Великобритании, Турции и Италии.

Добавим, что США также преобладают по количеству связанных с COVID-19 смертей. Так, за год преодолеть новый недуг не смогли более 351 580 американцев.

Мировыми лидерами по показателю летальных исходов также остается Бразилия (196 018 умерших), Индия (149 649 умерших) и Мексика (127 213 умерших). В других странах показатель летальных исходов не превышает 100 тысяч.

Стоит отметить, что рейтинг стран с самым высоким показателем выздоровевших после перенесенного коронавируса возглавляет Индия - почти 10 млн человек там побороли смертельный вирус.

Коронавирус в мире: что известно

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Автор: Виктория Гордиенко