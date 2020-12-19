В США управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов рекомендовало разрешить экстренное применение вакцины от коронавируса COVID-19 компании Moderna.
Об этом сообщает The Washington post.
Голосование специалистов состоялось после обсуждения с участием представителей Moderna, научных сотрудников ведомства и общественности. По его итогам 20 экспертов высказались за применение вакцины, один воздержался. Против вакцины не проголосовал никто.
Позже на заседании этого же управления вакцину компании Moderna официально утвердили, как сообщается на сайте FDA.
"Сегодня Управление за качеством продуктов и медикаментов США выдало экстренное разрешение на использование второй вакцины для профилактики коронавирусной болезни COVID-19, вызванной тяжелым острым респираторным синдромом коронавируса SARS-CoV-2», - сказано в сообщении.
Президент США Дональд Трамп в своем Twitter сообщил о разрешении использовать вакцину от коронавируса американской компании Moderna.
"Вакцина Moderna одобрена подавляющим большинством. Ее распространение начнется немедленно", - написал он.
В США уже началась процедура прививки вакциной Pfizer/Biontech.
Читайте такжеПроблемы с фильтрацией: компания Moderna была вынуждена уничтожить 400 тысяч доз вакцины от COVID-19
Вакцина против коронавируса: что известно
- В Moderna назвали стоимость одной дозы своей вакцины от коронавируса
- ЕС закупит 160 миллионов доз американской вакцины Moderna от коронавируса
- Еврокомиссия одобрила контракт на закупку вакцины Moderna
- Американская вакцина от COVID-19 Moderna дает иммунитет минимум на три месяца
- Nature: Даже небольшое количество антител может защитить от COVID-19
- Nature: ученые выяснили, как долго действует прививка от COVID-19
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram