Голосование специалистов состоялось после обсуждения с участием представителей Moderna, научных сотрудников ведомства и общественности.

В США управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов рекомендовало разрешить экстренное применение вакцины от коронавируса COVID-19 компании Moderna.

Об этом сообщает The Washington post.

Голосование специалистов состоялось после обсуждения с участием представителей Moderna, научных сотрудников ведомства и общественности. По его итогам 20 экспертов высказались за применение вакцины, один воздержался. Против вакцины не проголосовал никто.

Позже на заседании этого же управления вакцину компании Moderna официально утвердили, как сообщается на сайте FDA.

"Сегодня Управление за качеством продуктов и медикаментов США выдало экстренное разрешение на использование второй вакцины для профилактики коронавирусной болезни COVID-19, вызванной тяжелым острым респираторным синдромом коронавируса SARS-CoV-2», - сказано в сообщении.

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter сообщил о разрешении использовать вакцину от коронавируса американской компании Moderna.

"Вакцина Moderna одобрена подавляющим большинством. Ее распространение начнется немедленно", - написал он.

В США уже началась процедура прививки вакциной Pfizer/Biontech.

Вакцина против коронавируса: что известно

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Автор: Олег Давыгора