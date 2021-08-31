Стал известен возможный источник примесей в вакцине.

Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии сообщило, что примеси, обнаруженные во флаконах с вакциной Moderna в префектуре Окинава, могут быть частицами пробок флаконов.

Сотрудники министерства заявили в воскресенье, 29 августа, что они получили доклад от компании Takeda Pharmaceutical, которая занимается доставкой этой вакцины по Японии, и в нем указан возможный источник примесей, пишет NHK.

Согласно докладу, результаты проверки с большой вероятностью дают понять, что посторонние вещества могут быть фрагментами резиновых пробок флаконов. В документе говорится, что частицы резины могли попасть в вакцину при проколе пробки иглой шприца.

Представители министерства заявляют, что с качеством вакцины нет никаких проблем и они не видят необходимости прекращать программу вакцинации.

Напомним, в Японии остановили использование 2,6 миллиона доз вакцины Moderna. Причина приостановки – обнаружение инородных примесей во флаконах с препаратом.

Сообщения о загрязнении вакцины поступили из нескольких префектур.

При этом в министерстве здравоохранения, труда и благосостояния Японии заявили, что приостановка использования является мерой предосторожности. Никаких проблем с безопасностью и эффективностью вакцины пока не выявлено.

В свою очередь Moderna приостановила поставку около 1,63 млн доз вакцины от коронавируса в Японию после того, как флаконы с препаратом были загрязнены твердыми частицами.

По данным Moderna, загрязнение могло быть связано с проблемой на одной из производственных линий на площадке в Испании.

В Moderna подчеркнули, что в настоящее время нет никаких проблем с безопасностью или эффективностью вакцины.

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Автор: Инна Андалицкая