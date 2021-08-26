Министерство здравоохранения Японии решило отменить использование некоторых доз, но, как заявило, будет стремиться минимизировать влияние на свои планы вакцинации.

Moderna приостановила поставку около 1,63 млн доз вакцины от коронавируса в Японию после того, как флаконы с препаратом были загрязнены твердыми частицами.

По данным Moderna, загрязнение могло быть связано с проблемой на одной из производственных линий на площадке в Испании. Moderna сообщила, что будет работать со своим партнером Takeda Pharmaceutical, а также с регулирующими органами для решения этой проблемы. Takeda сообщила, что провела экстренное обследование после сообщения о загрязнении.

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После консультации с Takeda министерство здравоохранения решило отменить использование некоторых доз, но при этом будет стремиться минимизировать влияние на свои планы вакцинации, передает Украинская правда со ссылкой на Reuters.

В лотах с дефектами было 565 400 доз, и "из осторожности" Moderna отозвала эти лоты и два соседних. В Moderna подчеркнули, что в настоящее время нет никаких проблем с безопасностью или эффективностью.

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Автор: Ирина Погорелая