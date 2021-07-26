Предполагается, что испытания продолжатся до начала 2022 года.

Фармацевтическая компания Shionogi начала испытания на людях препарата для лечения коронавируса.

По данным компании, ее новое лекарство будет в форме таблеток, которые нужно принимать раз в день. Они должны нейтрализовать вирус в течение пяти дней.

Предполагается, что испытания продолжатся до начала 2022 года. В них первоначально примут участие от 50 до 100 жителей Японии. Позднее число испытуемых будет увеличено.

Читайте такжеВ Израиле готовятся начать испытания таблеток от коронавирусаВ случае успеха компания рассчитывает начать сотрудничество с какой-либо крупной международной корпорацией с целью распространения лекарства по всему миру.

Отмечается, что фармацевтическая группа Merck и компания Pfizer ранее также начали тестировать препараты для лечения коронавируса. В частности, Pfizer заявила, что ее таблетки для приема дважды в день могут появиться на рынке уже в этом году. Она готовится начать испытания с участием 2000 пациентов.

The Wall Street Journal отмечает, что эти компании стремятся заполнить один из самых больших пробелов в борьбе с пандемией. Многие люди не хотят вакцинироваться, а заболевания могут возникать и у тех, кому сделали прививки, передает 112ua.tv.

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Автор: Ирина Погорелая