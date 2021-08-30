На этот раз сообщения о загрязнении вакцины поступили из префектур Гумма и Окинава. В префектуре Гумма в одном из флаконов с вакциной было обнаружено неизвестное вещество черного цвета.

Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии объявило о приостановке использования еще 1 млн доз вакцины против коронавируса производства американской компании Moderna.

Как сообщает Reuters, причина приостановки та же — обнаружение инородных примесей во флаконах с препаратом. Таким образом, приостановка использования коснулась в общей сложности 2,6 млн доз вакцины.

На этот раз сообщения о загрязнении вакцины поступили из префектур Гумма и Окинава. В префектуре Гумма в одном из флаконов с вакциной было обнаружено неизвестное вещество черного цвета. В префектуре Окинава примеси черного цвета были обнаружены в шприцах и в одном из флаконов, и еще в одном шприце оказались некие частицы розового цвета.

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Как заявили в министерстве, приостановка использования является мерой предосторожности. Никаких проблем с безопасностью и эффективностью вакцины пока не выявлено. Расследование двух случаев смерти людей после введения им вакцины Moderna продолжается, передает kommersant.

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Автор: Ирина Погорелая