Компания-производитель утверждает, что связи между смертями и вакциной нет.

Двое мужчин в возрасте 30 лет скончались в Японии после прививок от COVID-19 вакциной Moderna.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на японское Министерство здравоохранения.

Двое японцев умерли в этом месяце в течение нескольких дней после получения второй дозы препарата Moderna. Причина смерти до сих пор выясняется.

"В настоящее время у нас нет никаких доказательств того, что эти смерти вызваны COVID-вакциной Moderna. Важно провести официальное расследование, чтобы определить, есть ли какая-либо связь", - говорится в совместном заявлении компании и ее местного дистрибьютора Takeda Pharmaceutical.

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На этой неделе Япония прекратила использование 1,63 миллиона доз вакцины Moderna, которые были отправлены в центры вакцинации по всей стране, более чем через неделю после того, как в Takeda Pharmaceutical получил сообщение о примеси в некоторых флаконах.

Правительство Японии заявило, что не было выявлено никаких проблем с безопасностью или эффективностью, и приостановка производства трех партий Moderna была мерой предосторожности.

Как сообщил японский общественный вещатель NHK со ссылкой на источники в Министерстве здравоохранения, примесями оказались металлические частицы.

На сегодняшний день в Японии использовали 124 миллионов доз вакцины против COVID-19, полностью привив около 44% населения.

Напомним, что власти страны выбросили часть вакцины от коронавируса производства Pfizer из-за нехватки специализированных шприцев.

Автор: Станислав Кожемякин