Ученые убеждены, что расширение рекомендуемого интервала дозирования вакцины может привести к более сильному долгосрочному иммунному ответу у людей, а также будет способствовать более быстрому доступу на уровне сообщества к первой дозе вакцины.

Более длительный интервал между первой и второй дозами мРНК-вакцины от коронавируса приводит к более сильному иммунному ответу.

Это выяснили ученые Университета Британской Колумбии (Канада) в первом исследовании, посвященном времени введения вакцин, рецензируемом в Северной Америке, пишет Medicalxpress.

Главный исследователь доцент отделения неотложной медицины UBC и научный сотрудник Центра оценки здоровья и результатов исследований доктор Брайан Грунау указывает, что эти результаты могут стать основой для текущих международных усилий по вакцинации COVID-19.

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Исследователи сравнили результаты анализа крови 186 парамедиков, некоторые из которых были вакцинированы в ранее рекомендуемый интервал менее чем 4 недели, а другие получили вторую дозу через 6-7 недель.

"Мы обнаружили более высокие уровни антител у людей, которые имели более длительные интервалы между вакцинациями, и это было стабильно независимо от того, какую мРНК вакцину было введено", - сообщил Грунау.

Вакцины мРНК включают препарат Pfizer-BioNTech Comirnaty и Moderna Spikevax. Хотя уровни антител это лишь один из способов измерения иммунного ответа организма, они играют очень важную роль.

Как утверждают медики, эти результаты имеют значение для сегодняшних глобальных усилий по вакцинации, поскольку половина населения мира еще не вакцинирована. Расширение рекомендуемого интервала дозирования вакцины может привести к более сильному долгосрочному иммунному ответу у людей, а также способствовать более быстрому доступу на уровне сообщества к первой дозе вакцины.

"Эта стратегия с более длительными интервалами обеспечивает ранний доступ к первым доз для населения и обеспечивает наилучшую возможную защиту с помощью серии из двух доз", - добавил Грунау.

Хотя показатели иммунитета коррелируют с риском заражения COVID-19, в этом исследовании не оценивались фактические прорывные инфекции.

Напомним, в Британии решили, что нужно повторно прививать против коронавируса всех взрослых и сократить перерыв между дозами с 6 до 3 месяцев. А все из-за новых мутаций коронавируса.

Вакцинация от коронавируса: что известно

Автор: Виктория Гордиенко