Оперативная группа ВОЗ должна помочь отслеживать распространение Omicron и мониторить ситуацию в целом.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) развернула команду быстрого реагирования в южноафриканской провинции Гаутенг для борьбы с новым штаммом коронавируса Omicron - он становится доминантным в Южной Африке.

Как пишет Reuters, сейчас провинция Гаутенг является эпицентром вспышки нового штамма вируса в ЮАР. Оперативная группа ВОЗ должна помочь отслеживать его распространение и мониторить ситуацию в целом.

Читайте такжеНовый штамм коронавируса "Омикрон" добрался до Австралии

По данным департамента здравоохранения ЮАР, в стране за сутки, 2 декабря, выявили 11 535 новых случаев заражения коронавирусом. Это резкий скачок по сравнению с 8 561 новым случаем COVID-19 за 1 декабря и 4 373 новых случая за 30 ноября.

В середине ноября в стране в среднем ежедневно заражалось от 200 до 300 человек. Сейчас же новый штамм коронавируса стал господствующим в ЮАР и вызывает резкий рост новых заражений, пишет BBC.

Региональный директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в Африке Салам Гайе также заявил, что в соседней Ботсване, где обнаружили Omicron, оказывается техническая помощь для увеличения производства и распределения медицинского кислорода.

Напомним, уже более 23 страны сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о выявлении штамма коронавируса Omicron ("Омикрон" - УНИАН). СМИ информируют, что сейчас больше всего случаев зафиксировано в Южной Африке и в Британии.

Мутация коронавируса: что известно

Автор: Виктория Гордиенко