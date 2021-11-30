Всего подтверждено более 40 случаев заражения в европейских странах.

Первый случай заражения штаммом "омикрон" зафиксировали в Германии. Житель Лейпцига в последнее время не был за границей и не контактировал ни с кем, кто путешествовал.

Об этом пишет немецкое издание Spiegel.

По данным департамента здравоохранения Лейпцига, у 39-летнего мужчины подтвердили именно этот штамм коронавирус. За два дня в Германии обнаружили уже несколько случаев заражения штаммом "Омикрон", но все пациенты вернулись из поездки в ЮАР.

По состоянию на 30 ноября в 10 странах Европейского союза подтверждено 42 случая заражения штаммом "Омикрон"

Читайте такжеШтамм коронавируса "Омикрон" может быть потенциальной угрозой для Украины - экспертПо словам директора Европейского центра по профилактике и контролю заболеваемости Андреа Аммона, выявленные случаи были легкими или бессимптомными.

На данный момент неизвестно, как новый штамм коронавируса повлияет на эффективность вакцин от COVID-19.

Новый штамм коронавируса "омикрон" - что известно

Впервые новый штамм B.1.1.529 обнаружен в ЮАР 24 ноября. Он отличается большим количеством мутаций и, как считается, может быть более устойчив к вакцинам, а также быстрее распространяться.

Всемирная организация здравоохранения назвала новый штамм коронавируса греческой буквой "Омикрон". В организации подчеркнули, что новый штамм имеет большое количество мутаций, некоторые из которых вызывают беспокойство.

"Предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими, вызывающими беспокойство", - отметили в ВОЗ.

Эксперты считают, что новый штамм может быть в шесть раз заразнее, чем штамм "Дельта".

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Автор: Анастасия Горбачева