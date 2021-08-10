Эпидситуация в Европе после небольшого спада стабилизируется и показывает первые признаки того, что заболеваемость COVID-19 в этой части мира может снова начать расти.

Заболеваемость COVID-19 в мире растет почти на 10% в неделю.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время онлайн-брифинге заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко.

"Заболеваемость в мире на 100 тыс. населения продолжает расти относительно устойчивыми темпами – до 10% в неделю. Похожими темпами растет, в том числе, Азия, хотя она в последние дни показывает стабилизацию", - отметил он.

По словам аналитика, заболеваемость COVID-19 в Северной Америке продолжает расти.

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"В частности, растут США, которые растут чуть меньшими темпами, чем до этого. До этого США росли на около 50% в неделю, сейчас – рост идет на 33%", - добавил он.

Ганиченко отметил, что уровень заболеваемости COVID-19 в Южной Америке продолжает спадать. По его словам, это "очень хороший знак" после очень длительного роста.

Он отметил, что эпидситуация в Европе после небольшого спада стабилизируется и показывает первые признаки того, что заболеваемость COVID-19 в этой части мира может снова начать расти.

"Рост, который мы видим в Европе, еще не говорит о возобновлении вспышки. На следующей неделе мы увидим, обычное ли это колебание, которое может быть, или это действительно возвращение тренда к росту на уровне Европы", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, в Украине за сутки 9 августа зафиксирован 781 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19.

За все время пандемии в Украине на COVID-19 заболели 2 млн 260 тыс. 232 человека, выздоровели – 2 млн 192 тыс. 592, умерли – 53 тыс. 124 человека. Медики провели 11 млн 559 тыс. 179 ПЦР-тестов.

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Автор: Виктория Гордиенко