В Европейском региональном бюро считают, что так можно уберечь самых уязвимых людей.

Необходимо вводить третью — так называемую бустерную — дозу вакцины от коронавируса, чтобы защитить самые уязвимые категории населения, считают во Всемирной организации здравоохранения.

Об этом сообщает Reuters.

"Третья доза вакцины - это не предмет роскоши, который отнимают у того, кому еще не сделали первый укол. Это, по сути, способ обезопасить наиболее уязвимых", — сказал директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

Его слова фактически противоречат заявлениям председателя организации Тедроса Аданома Гебрейесуса, который неодобрительно высказывался о вакцинации населения третьей дозой.

Читайте такжеТретья дозы вакцины Pfizer необходима: появились впечатляющие результаты исследованийВ то же время, Ханс Клюге также призвал европейские страны, где сформировался избыток вакцин, поделиться ими с другими государствами. Особенно он отметил страны Восточной Европы и Африки.

Также чиновник ВОЗ выразил "глубокое беспокойство" из-за роста показателей передачи COVID-19 в Европе в последние две недели на фоне низкого уровня вакцинации в некоторых странах региона.

Как ранее сообщал УНИАН, ряд фармпроизводителей, в том числе Moderna, также заявлял о необходимости введения бустерной дозы, чтобы повысить концентрацию антител в организме.

Автор: Станислав Кожемякин