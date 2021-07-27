Ученые предупредили, что не проверяли действие антител против более трансмиссивных вариантов коронавируса, и что необходимы дальнейшие исследования.

Спустя около 6 месяцев после второй дозы вакцинации CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech антитела к COVID-19 исчезают. Лабораторное исследование показало, что третья доза может иметь сильный усиливающий эффект в укреплении иммунитета человека.

Как пишет REUTERS, в Китае ученые сообщили о результатах исследования образцов крови здоровых взрослых людей в возрасте от 18 до 59 лет. Среди участников, получивших две дозы с разницей в две или четыре недели, только 16,9% и 35,2% соответственно все еще имели через 6 месяцев уровень антител выше порогового значения.

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Эти показания были основаны на данных двух групп, в каждой из которых участвовало более 50 человек. Участникам одной группы дали третью дозу примерно через 6 месяцев после второй. Уровень антител у них спустя еще 28 дней увеличился примерно в 3-5 раз.

Ученые предупредили, что не проверяли действие антител против более трансмиссивных вариантов коронавируса, и что необходимы дальнейшие исследования для оценки продолжительности действия антител после третьей инъекции препаратом CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech.

Ранее министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что интервал между первой и второй дозой вакцины CoronaVac могут сократить с 28 до 14 дней.

Вакцинация от коронавируса: что известно

Автор: Виктория Гордиенко