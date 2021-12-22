Лекарство "Паксловид" от компании Pfizer разрешено давать подросткам старше 12 лет с массой тела не менее 40 кг и взрослым.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США выдало разрешение на экстренное применение таблеток "Паксловид" компании Pfizer для лечения коронавирусной болезни легкой и средней степени тяжести.

Лекарство разрешено давать подросткам старше 12 лет с массой тела не менее 40 кг и взрослым, говорится в пресс-релизе FDA. Показаниями являются положительный результат теста на SARS-CoV-2 и высокий риск развития тяжелой формы COVID-19.

"Паксловид" доступен только по рецепту и рекомендуется к использованию как можно скорее после постановки диагноза, в течение пяти дней с момента появления симптомов. При этом таблетки нельзя применять для предконтактной или постконтактной профилактики COVID-19 и они не заменяют вакцинацию.

Читайте такжеВ США одобрили инъекции для профилактики ВИЧБезопасность и эффективность "Паксловида" для лечения COVID-19 продолжают оценивать. Среди возможных побочных эффектов числятся нарушение вкусовых ощущений, диарея, высокое кровяное давление и мышечные боли. А использование "Паксловида" у людей с неконтролируемым или недиагностированным ВИЧ-1 может привести к лекарственной устойчивости инфекции.

Как сообщал УНИАН, Украина подписала договор с компанией Pfizer об основных условиях закупки инновационного лекарства "Паксловид" для амбулаторного лечения больных с коронавирусной болезнью.

Ранее Pfizer Inc. подписал соглашение с группой, поддерживаемой ООН, чтобы позволить другим компаниям изготавливать свои таблетки против COVID-19.

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