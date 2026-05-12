'Вопрос престижа и профессионализма компании': основательница Protech Solutions о поставках циклотронов для Украины

Основательница Protech Solutions Наталья Тугай в интервью "РБК-Украина" заявила, что поставка циклотронов в Украину является для компании вопросом профессионализма и престижа.

По ее словам, закупка циклотронов стала одним из крупнейших тендеров в истории приобретения медицинского оборудования за бюджетные средства. Первоначальный бюджет превышал 1 млрд грн, а само государство ранее не реализовывало проектов такого уровня в этой сфере.

"Поэтому интерес со стороны компаний был очень большой. Все массово начали искать производителей циклотронов. А бренд General Electric, который мы представляем на рынке Украины уже 14 лет, имеет в своем портфеле медицинские циклотроны. Более того, один из крупнейших действующих циклотронов в Украине – это именно General Electric, который мы обслуживаем. Поэтому в этой теме мы были экспертами. Мы участвовали в этом тендере, рассчитывая на победу", – отмечает Наталья.

В то же время она отметила, что из-за масштаба бюджета вокруг тендера возникла жесткая конкуренция, а к участию пытались присоединиться компании без должного опыта.

"Наши конкуренты иногда действовали довольно странно. Например, в первом тендере одна компания вышла с аномально низким предложением – около 400 млн грн против более чем миллиарда бюджета. При этом в компании было до 10 сотрудников и не было инженеров соответствующей квалификации.

Мы анализировали их документы – часть из них выглядела как сгенерированные в GPT-чате. Создается впечатление, что кто-то просто решил "зайти" в тендер, не имея реального опыта с неизвестной целью. Ситуация выглядела абсурдной", – отмечает Тугай.

Тугай подчеркнула, что компания согласилась работать фактически по заводской цене, что позволило существенно сэкономить бюджетные средства.

"В первый год тендер сопровождался большим количеством жалоб в Антимонопольный комитет. Участников с ценами ниже, чем у нас, снимали из-за несоответствия требованиям. Нас приняли, но в самом конце декабря подали жалобу в АМКУ, и ее не успели рассмотреть, поэтому в первый год торги не состоялись. На второй год объявили новый тендер – уже не на три, а на два циклотрона. Бюджет скорректировали. Мы вместе с производителем проанализировали ситуацию, подготовили документы надлежащим образом и вышли фактически с заводской ценой. Именно поэтому и возникла такая существенная экономия бюджета", – сказала Тугай.

Отдельно Тугай пояснила, что масштабные проекты ГП МЗ часто являются финансово сложными для поставщиков. По ее словам, из-за минимальных цен, длительных сроков реализации и курсовых колебаний компании могут фактически терять часть средств уже в процессе выполнения контракта.

"Ты продаешь по минимальной цене, часто без готового помещения, с длительными сроками поставки. Например, как в случае с циклотроном – мы выиграли тендер на их поставку. Это один из крупнейших проектов в нашей сфере в Украине. Там было 80% предоплаты и 20% – после поставки и ввода в эксплуатацию, а сам проект длится три года. И эти 20% просто "съедает" курсовая разница, и уже съела. То есть такие крупные проекты от ГП МЗ для поставщиков практически всегда убыточны", – говорит Тугай.

По ее словам, компания рассматривает участие в проекте как вклад в развитие критически важной медицинской инфраструктуры.

"Есть глобальная статистика: во время войны количество онкологических заболеваний стремительно растет. Это мировая тенденция – стресс, загрязненный воздух, много факторов влияют. Статистика показывает, что на территориях, где ведутся активные боевые действия, уровень онкологии может вырасти до 20%. Protech работал в этой сфере, мы занимались онкологией, поставляли линейные ускорители. Поэтому для нас этот проект – это вопрос престижа и профессионализма.

Мы в этом разбираемся, имеем поддержку производителя, имеем инфраструктуру для сопровождения масштабных проектов", – говорит Тугай.

По словам основательницы Protech Solutions, компания также столкнулась с информационным давлением и волной негативных публикаций.

"Была очень жесткая конкуренция, появилось большое количество публикаций. О нас писали и "черную пропу", и заказные материалы.

В прошлом году, во время второго раунда тендера, я неоднократно давала интервью, объясняла ситуацию, записывала видео. Я прямо говорила: если у компании есть два сервисных инженера, она не имеет морального права претендовать на участие в проекте такого уровня, как циклотрон. Это сложное оборудование, которое требует соответствующего обеспечения", – говорит Тугай.

