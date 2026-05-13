Сколько шагов нужно делать каждый день, чтобы не набирать вес – результаты исследования

Профессор Марван Эль Гох сообщил, что около 80 % людей с избыточным весом, которые сначала похудели, обычно набирают часть или весь потерянный вес обратно в течение трех-пяти лет.

Новые результаты исследований показывают, что прохождение около 8 500 шагов в день может помочь людям избежать набора веса после диеты, сообщает Science Daily.

В статье указывается, что эти результаты будут представлены на Европейском конгрессе по вопросам ожирения (ECO 2026) в Стамбуле, Турция, который пройдет 12–15 мая. Они также будут опубликованы в журнале International Journal of Environmental Research and Public Health.

Издание объясняет, что многие программы похудения поощряют людей больше ходить каждый день. Однако, по словам исследователей, до сих пор не было достаточно доказательств того, действительно ли увеличение количества шагов в день помогает людям похудеть во время диеты.

К тому же, остается неясным, может ли увеличение количества шагов помочь людям удержать достигнутый вес со временем, и если да, то какое количество шагов может быть наиболее эффективным.

Почему важно предотвращать возвращение веса

"Самой важной – и самой сложной – задачей в лечении ожирения является предотвращение возврата веса. Около 80 % людей с избыточным весом или ожирением, которые сначала похудели, обычно набирают часть или весь потерянный вес снова в течение трех-пяти лет", – объясняет профессор Марван Эль Гох.

Сообщается, что в целях дальнейшего исследования профессор Гох вместе с коллегами из Италии и Ливана провели систематический обзор и метаанализ предыдущих исследований, посвященных ходьбе и контролю веса.

Детали проведения исследования

Исследователи проанализировали 18 рандомизированных контролируемых исследований. Из них в окончательный метаанализ было включено 14 исследований, в которых приняли участие 3 758 взрослых. Средний возраст участников составлял 53 года, а средний ИМТ – 31 кг/м².

"В исследованиях принимали участие люди из нескольких стран, в частности из Великобритании, США, Австралии и Японии", – говорится в статье.

В ходе исследований сравнивали 1 987 участников, принимавших участие в программах изменения образа жизни (LSM), с 1 771 человеком из контрольных групп, которые либо придерживались диеты без дополнительной поддержки, либо не получали никакого лечения.

Издание отмечает, что программы изменения образа жизни сочетали рекомендации по питанию с советами больше ходить и отслеживать количество шагов в день.

Эти программы предусматривали начальный этап похудения, за которым следовал этап поддержания, призванный помочь участникам удержать вес на достигнутом уровне в течение длительного времени.

"В начале исследования обе группы имели схожий уровень физической активности. Участники группы LSM в среднем делали 7 280 шагов в день, тогда как участники контрольной группы – 7 180 шагов в день", – сообщает издание.

Большее количество шагов связано с меньшим восстановлением веса

Участники контрольной группы не увеличили ежедневное количество шагов в значительной степени и не похудели в ходе исследований. Однако участники программ LSM увеличили свое ежедневное количество шагов в среднем до 8 454 шагов к концу этапа похудения. За это время они потеряли в среднем 4,39 % своей массы тела, что равно примерно 4 кг.

Участники в основном поддерживали высокий уровень активности в течение всего периода стабилизации веса, достигнув к концу исследования среднего показателя 8 241 шага в день. Они также сохранили большую часть потерянного веса, а средняя долгосрочная потеря веса составила 3,28 %, или примерно 3 кг.

Гош отмечает, что результаты исследования свидетельствуют о том, что программы по изменению образа жизни могут способствовать значительному долгосрочному снижению веса.

"Участников следует всегда поощрять увеличивать количество шагов до примерно 8 500 в день во время фазы похудения и поддерживать этот уровень физической активности во время фазы поддержания веса, чтобы предотвратить возвращение лишнего веса. Увеличение количества шагов до 8 500 в день – это простая и доступная стратегия предотвращения возврата лишнего веса", – отметил он.

