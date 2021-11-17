Такой шаг может сделать лечение доступным для более чем половины населения мира.

Производитель лекарств Pfizer Inc. подписал соглашение с группой, поддерживаемой ООН, чтобы позволить другим компаниям изготавливать свои экспериментальные таблетки против COVID-19.

Такой шаг может сделать лечение доступным для более чем половины населения мира, пишет ABC News.

Компания заявила, что предоставит лицензию на противовирусные таблетки Женевскому патентному пулу лекарственных средств. Это позволит компаниям производить таблетки для использования в 95 странах, что составляет около 53% населения мира.

"Очень важно, что мы сможем предоставить доступ к лекарству, которое кажется эффективным и только что было разработано, более чем 4 миллиардам человек", - отметил глава отдела политики Патентного пула Эстебан Бурроне.

По его оценкам, другие компании смогут начать производство таблеток в течение нескольких месяцев.

Читайте такжеВ Китае представили вакцину от коронавируса, которую можно вдыхатьПри этом сделка исключает некоторые крупные страны, пострадавшие от разрушительных вспышек коронавируса. К примеру, бразильская фармацевтическая компания может получить лицензию на производство таблеток для экспорта в другие страны, но лекарство нельзя производить в виде дженериков для использования в самой Бразилии.

По условиям соглашения, Pfizer не будет получать лицензионные отчисления за продажи в странах с низким уровнем дохода и откажется от таких финансовых поступлений от продаж во всех странах, на которые распространяется соглашение, пока COVID-19 создает чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения.

В организации "Врачи без границ", однако, заявили о своем разочаровании тем, что сделка с Pfizer не делает препарат доступным для всего мира. Там отметили, что соглашение также исключает такие страны, как Китай, Аргентина и Таиланд.

"К настоящему времени миру известно, что доступ к инструментам борьбы с COVID-19 должен быть гарантирован для всех и везде, если мы действительно хотим контролировать эту пандемию", - сказал старший советник по юридической политике организации Юаньцюн Ху.

При этом эксперты также задаются вопросом, почему если Pfizer может делиться данными и интеллектуальной собственностью в плане лекарства, компания до сих пор категорически отказывается сделать то же самое в отношении своей вакцины против COVID-19.

Как сообщал УНИАН, ранее стали известны выводы клинических исследований экспериментальных таблеток против COVID-19 от Pfizer. В частности, лекарства снизили риск госпитализаций среди больных из групп риска на 89%.

А британский регулятор первым в мире одобрил для лечения симптомов COVID-19 антивирусный препарат "Молнупиравир" в таблетках от компании Merck. Производитель также разрешил выпускать его другим компаниям.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 в Украине уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Катерина Комолова