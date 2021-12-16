К закупке законтрактовали уже 300 тысяч курсов.

Украина подписала договор с компанией Pfizer об основных условиях закупки инновационных лекарств "Паксловид" для амбулаторного лечения больных с коронавирусной болезнью.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко во время брифинга по ситуации с распространением COVID-19.

Читайте такжеУкраина впервые за бюджетные средства закупит самые дорогие в мире лекарства для детейПо его словам, к закупке законтрактовали уже 300 тыс курсов лекарственного средства.

Министр сообщил, что использование этих лекарств позволит не допустить осложнений, госпитализаций и смертей пациентов с COVID-19 из групп риска.

"В ноябре 2021 года производитель этих лекарств, компания Pfizer объявила результаты клинических исследований. При назначении "Паксловида" в течение трех дней после появления симптомов ковида происходит сокращение госпитализаций или смертельных случаев на 89% и на 85%, если лечение начинать в течение первых 5 дней", - отметил Ляшко.

"Паксловид" – пероральный (то есть прием заглатыванием) противовирусный препарат, предназначенный для подавления репликации коронавируса. Паксловид прежде всего предназначен для пожилых людей и имеющих более высокий риск тяжелого течения болезни. Цена курса лечения (10 таблеток) для стран с высоким уровнем дохода примерно $700; компания заявила, что для бедных стран цена будет значительно меньше, чтобы сделать лекарства доступными – для этого рассматриваются варианты контрактного производства.

Клинические исследования, как указывает производитель, свидетельствуют, что препарат сохраняет эффективность и против быстрого распространения штамма "Омикрон".

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Автор: Екатерина Малюга