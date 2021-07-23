Псаки напомнила, что Китай и раньше – во время первого этапа расследования – отказывался предоставлять данные.

США поддерживают второй этап расследования ВОЗ по происхождению коронавируса.

Об этом во время брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

В то же время позицию КНР, которая отказалась от сотрудничества со следующим этапом соответствующего плана, назвала "опасной".

"Мы, безусловно, видели, что КНР вновь отрицает второй этап исследования ВОЗ. Мы глубоко разочарованы. Их позиция безответственная и откровенно опасная. Вместе с другими государствами мы продолжаем призывать Китай предоставить необходимый доступ к данным и образцам. И это очень важно, чтобы мы могли понять, как предотвратить следующую пандемию. Речь о спасении жизней", – ответила пресс-секретарь.

Псаки напомнила, что Китай и раньше – во время первого этапа расследования – отказывался предоставлять данные.

Читайте такжеИзраиль отменяет бесплатное тестирование на коронавирус для невакцинированныхНакануне в Пекине заявили, что китайское правительство отказывается сотрудничать с ВОЗ в рамках второго этапа расследования о происхождении коронавирус. Речь идет о возможной утечке вируса из лаборатории в Ухане.

В июле глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что преждевременно исключать версию о том, что коронавирус распространился из-за утечки в лаборатории.

Вопрос происхождение коронавируса : детали

Эксперты ВОЗ еще в начале 2020 года прибыли в Ухань, чтобы установить истоки появления инфекции. Эксперты организации назвали маловероятной версию лабораторного происхождения COVID-19.

США не исключали международной изоляции Китая, если тот не позволит исследователям вести свою работу с поиска истоков коронавируса.

В мае и июне в американских СМИ стали появляться материалы о признаках утечки COVID-19 из лаборатории в Ухане.

Президент США Джо Байден потребовал от разведки усилить сбор данных, касающихся происхождения COVID-19.

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Автор: Яна Ставская