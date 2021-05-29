Накануне Европейское агентство лекарственных средств (EMA) разрешило применение вакцины производства BioNTech/Pfizer для детей этого возраста.

В Румынии от коронавируса начали делать прививки вакциной BioNTech/Pfizer детям в возрасте от 12 до 15 лет.

В столице страны Бухаресте в одном из городских парков сегодня разместили две мобильные прививочные станции, сотрудники которых уже начали вакцинировать желающих, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на румынский новостной портал Hotnews.ro.

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Вакцинация производится только после того, как родители подпишут документ о согласии на прививку.

Накануне Европейское агентство лекарственных средств (EMA) разрешило применение вакцины производства BioNTech/Pfizer для детей этого возраста, однако официальное согласие Еврокомиссии пока отсутствует.

Вакцинация от коронавируса: что известно

Ранее сообщалось, что в Германии планируют предоставить возможность с 7 июня делать прививки от коронавируса и подросткам старше 12 лет.

А вот инфекционист из Кривого Рога с 40-летним стажем Светлана Куницына убеждена, что ни одна из существующих вакцин от коронавируса не предназначена для вакцинации детей.

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Автор: Виктория Токарева