Ни одна из тех вакцин, разработанных в мире, которые прошли клинические испытания и сейчас активно используются и те, которые еще в состоянии клинических испытаний, не рассчитаны на детское население.

Ни одна из существующих вакцин от коронавируса не предназначена для вакцинации детей.

Об этом ТСН рассказала инфекционист из Кривого Рога с 40-летним стажем Светлана Куницына.

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Соответственно, дети не могут вакцинироваться на данном этапе, несмотря на то, что новые штаммы вызывают тяжелее течение болезни у несовершеннолетних.

"Ни одна из тех вакцин, которые разработаны в мире, которые прошли клинические испытания и сейчас активно используются и те, которые еще в состоянии клинических испытаний, не рассчитаны на детское население. Все имеющиеся вакцины во время клинических испытаниях испытывались на взрослом населении. Если клинические испытания не проводились на детях, то у нас нет оснований разрешать использование на детях тех вакцин, которые испытывались на взрослых", - сообщила медик.

В то же время Куницына сообщила, что мировое педиатрическое сообщество настроено на то, чтобы как можно скорее начались все эти мероприятия, поскольку сообщество считает, что детей все же нужно вакцинировать.

"Как только будут проведены клинические испытания и на уровне ВОЗ получен допуск разрешение на введение той или иной вакцины детям, тогда возможно будет проведена вакцинация детского населения", - резюмировала инфекционист.

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Автор: Виктория Гордиенко