В Германии планируют предоставить возможность с 7 июня делать прививки от коронавируса подросткам в возрасте от 12 лет.
Об этом пишет DW.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила, что это станет возможным, когда Европейское агентство по лекарственным средствам позволит применять вакцину BioNTech/Pfizer для младшей возрастной группы.
Проведение совещания по разрешению использования этой вакцины для подростков в возрасте от 12 лет запланировано на 28 мая.
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