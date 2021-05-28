Эксперты должны принять решение 28 мая.

В Германии планируют предоставить возможность с 7 июня делать прививки от коронавируса подросткам в возрасте от 12 лет.

Об этом пишет DW.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила, что это станет возможным, когда Европейское агентство по лекарственным средствам позволит применять вакцину BioNTech/Pfizer для младшей возрастной группы.

Проведение совещания по разрешению использования этой вакцины для подростков в возрасте от 12 лет запланировано на 28 мая.

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Автор: Людмила Жерновская