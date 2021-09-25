78,5% взрослых и 40,6% детей в возрасте от 12 до 17 лет получили первую дозу вакцины.

В Германии полностью привиты от COVID-19 почти 75% взрослых.

Об этом министр здравоохранения Германии Йенс Шпан сообщил в Twitter.

По его данным, в Германии уже сделано 107 миллионов прививок против COVID-19.

78,5% взрослых и 40,6% детей в возрасте от 12 до 17 лет получили первую дозу вакцины.

В то же время 74,5% взрослых немцев и 32% 12-17-летних имеют полную защиту от коронавирусной болезни.

"Две вещи, которые те, кто еще не определился, должны сделать в эти выходные: сделать прививку и проголосовать - независимо от того, в каком порядке", - резюмировал министр.

Как известно, 26 сентября в Германии состоятся выборы в Бундестаг.

Как сообщал УНИАН, в Германии вакцинация против коронавирусной болезни осуществляется почти исключительно препаратами от BioNTech/Pfizer и Moderna. Людям, которые первой получили дозу вакцины от AstraZeneca, обычно вторую дозу предлагают сделать мРНК-вакциной.

Автор: Виктория Токарева