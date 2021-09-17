Предварительной причиной стала неверная маркировка на упаковке препарата.

Сотням жителям Германии ввели вакцину от коронавируса Moderna с истекшим сроком годности, но местные врачи не видят повода для беспокойства.

Об этом сообщает Bild.

Инцидент произошел в трех городах Зиндельфингене, Ройтлингене и Эсслингене, которые расположены в регионе Баден-Вюртемберг. В первом "просрочку" применяли с 8 августа по 14 сентября, а в двух других - с 9 сентября.

Всего такую вакцину ввели 840 людям. По предварительной информации, причиной стала неверная маркировка на упаковке препарата. Указанный срок годности был дольше допустимого санитарными нормами - три месяца вместо 30 дней.

Читайте такжеВ Германии ученый нелегально испытывал на людях собственную вакцину от COVID-19 - СМИПри этом отмечается, что режим хранения лекарства не нарушался - его все время держали в холодильнике.

Представительница вакцинационного центра Зиндельфингена уже заверила в отсутствии каких-либо данных, которые бы указывали на то, что более длительное хранение влияет на эффективность препарата. Поэтому никаких негативных последствий для привитых власти не ожидают.

Напомним, ранее в Германии начали расследование в отношении сотрудницы немецкого Красного Креста, которая подменила вакцину от COVID-19 на физраствор.

Автор: Станислав Кожемякин