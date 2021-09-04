По данным Минздрава страны, более 54 млн человек (65,7%) получили по крайней мере одну дозу вакцины.

Более 61% граждан Германии полностью вакцинированы от коронавируса.

Об этом сообщил министр здравоохранения Йенс Шпан в Twitter. "Это хорошо, но нам все еще нужно не менее 5 миллионов прививок для более безопасной осени и зимы", - написал Шпан.

По его данным, более 54 млн человек (65,7%) получили по крайней мере одну дозу вакцины.

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Коалиция Христианских демократов и социал-демократов достигла согласия относительно того, что работодателям в некоторых сферах стоит позволить спрашивать у своих работников о наличии прививки от коронавируса, передает "Европейская правда".

Вакцинация от коронавируса в Европе

31 августа президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен сообщила, что ЕС достиг своей цели относительно 70% вакцинированных к концу лета.

В настоящее время самые высокие показатели вакцинации наблюдаются в странах Западной и Северной Европы. В некоторых из них по крайней мере одной дозой привиты более 90% взрослых.

Автор: Ирина Погорелая