Четвертая волна характеризуется увеличенным количеством заражений среди людей в возрасте от 10 до 49 лет.

В Германии началась четвертая волна эпидемии. К такому выводу пришли в Институте Роберта Коха (RKI) - федеральном центре предупреждения и борьбы с эпидемиями.

Об этом говорится в еженедельном докладе немецких экспертов.

Такой вывод был сделан на основании роста с 4% до 6% числа положительных результатов ПЦР-тестов на COVID-19.

Заболеваемость растет с июля. Четвертая волна характеризуется увеличенным количеством заражений среди молодого населения — особенно среди людей в возрасте от 10 до 49 лет.

Причем некоторые инфицированные привезли вирус из-за границы — из балканских стран, Турции или Испании.

Читайте такжеГермания ужесточила условия въезда для невакцинированныхВ Институте Роберта Коха по-прежнему оценивают как высокий риск для здоровья невакцинированных или недавно вакцинированных граждан.

Также отмечается, что этим летом в Германии доминировала более заразная мутация "Дельта". Сейчас на нее приходятся 99% обнаруживаемых случаев заражения.

В целом на сегодняшний день полностью от COVID-19 вакцинировалось уже более 58% населения Германии. В RKI этот показатель считают недостаточным. Немецкие ученые считают, что для замедления эпидемии необходимо вакцинировать не менее 85% граждан.

Как сообщал УНИАН, третья волна эпидемии в ФРГ началась в феврале и длилась почти до середины мая.

Автор: Станислав Кожемякин