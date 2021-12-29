Отмечается, что в Великобритании все меньше пациентов, которых госпитализируют с коронавирусом, нуждаются в высокопоточном кислороде.

В Великобритании заявили, что фиксируют все меньше госпитализированных пациентов с COVID-19, нуждающихся в кислородной поддержке.

Как отметил научный советник правительства Великобритании, профессор медицины Джон Белл, сократилась и средняя продолжительность пребывания больных в медучреждении, пишет The Guardian. Теперь их выписывают примерно через 3 дня.

Он заявил, что хотя в последние недели по мере распространения "Омикрона" среди населения увеличилось количество госпитализаций, болезнь "кажется менее тяжелой, и многие люди проводят в больнице относительно короткое время".

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Профессор заявил, что времена высокой смертности вследствие заражения коронавирусом в стране - уже в прошлом, и "Омикрон" - "не та болезнь, что мир наблюдал год назад".

"Ужасающие сцены, которые мы наблюдали год назад в переполненных палатах интенсивной терапии, когда многие люди преждевременно умирали, сейчас, по моему мнению, стали лишь историей", - заявил Белл.

Медик отметил, что на протяжении нескольких волн коронавируса, в том числе волн штаммов "Дельта" и "Омикрон", "количество случаев тяжелого течения заболевания и смертности от этой болезни в основном не изменились" с тех пор, как большинство жителей страны прошли вакцинацию от COVID.

Коронавирус в Великобритании

По данным на 28 декабря на портале Worldometers, всего за время пандемии в стране коронавирусом заболели 12 338 676. Из них 148 021, к сожалению, умерли. В то же время выздоровели от недуга 10 179 898 человек.

Напомним, ранее ВОЗ заявила, что штамм коронавируса Омикрон вызывает болезнь в легкой форме. Сразу 2 новых исследования показали, что зараженные штаммом Омикрон на 40% реже попадают в больницы и на 20% реже обращаются за медицинской помощью, чем больные штаммом Дельта.

Согласно исследованиям в ЮАР, инфицированные Омикроном в 11 раз реже (лишь 1,7%) нуждаются в госпитализации, чем инфицированные Дельтой.

Основными симптомами нового штамма Омикрон считаются сухой кашель, общая боль по всему телу, ночная потливость и лихорадка.

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