Чтобы выяснить, чем же все таки болен человек, врач рекомендует при малейшем сомнении пройти ПЦР-тест.

Симптомы нового штамма коронавируса "Омикрон" очень схожи с классической простудой, но есть небольшая разница.

По словам терапевта и преподавателя Медицинской школы Лидса университета Бредфорда в Британии Амир Хан, зараженные Омикроном также ощущают боли в мышцах и першение в горле, пишет Express.

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Медик отмечает, что зараженные Омикроном не теряют чувство обоняния, у них может не быть температуры и кашля. Поэтому, чтобы выяснить, чем же все таки болен человек, врач порекомендовал при малейшем сомнении пройти ПЦР-тест.

"Относитесь к этому так, как будто вы "виновны до тех пор, пока не будет доказана невиновность", – сказал Хан.

Напомним, как заявили в ВОЗ, на основании имеющихся данных считать течение нового штамма коронавируса "Омикрон" более мягким по сравнению с предыдущими вариантами неразумно, поэтому все системы здравоохранения в мире будут испытывать повышенную нагрузку по мере роста числа заболевших.

Между тем ВОЗ не поддерживает широкомасштабную изоляцию из-за экономических последствий и ее влияния на психическое здоровье. Специалист ВОЗ заявила, что самое важное, что можно сделать для борьбы с новым вариантом коронавируса - это привиться.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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