Страны на фоне распространения штамма "Омикрон" решили ужесточить ограничительные меры. В частности во Франции вернут ношение масок в центре городов и транспорте.

В Греции, после рекордного количества выявленных за сутки случаев COVID-19, ввели ограничения на развлечения, включая спортивные мероприятия.

Министр здравоохранения страны Танос Плеврис объявил о 9284 случаях заболевания в течение суток, также зафиксировано 66 смертей, передает ekathimerini.

Новые меры будут действовать с 3 по 16 января 2022 года с возможностью продления в зависимости от ситуации с распространением коронавируса. Согласно новым ограничениям, развлекательные заведения и заведения общественного питания будут закрываться в полночь.

Спортивные стадионы должны заполняться на 10% от их общей вместимости. Нарушения приведут к проведению мероприятий за закрытыми дверями.

Посещать дома престарелых смогут только те, кто сделал ПЦР-тест в течение последних 48 часов.

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В государственном и частном секторах половина сотрудников должны будут работать из дома. Молодых людей призвали ограничить посещение пожилых родственников.

Тем временем, столкнувшись с быстрым распространением варианта "Омикрон", Франция еще больше усилит меры по борьбе с COVID-19, но комендантского часа накануне Нового года не будет, а школы возобновят обучение, как планировалось, в начале января, сообщает Reuters.

Согласно решению правительства страны, в течение следующих трех недель все массовые собрания будут ограничены до 2 тыс. человек для мероприятий в помещении и до 5 тыс. человек для мероприятий на открытом воздухе, а все зрители на концертах должны будут сидеть.

Употребление пищи и напитков будет запрещено в общественном транспорте и междугороднем транспорте, также пассажирам такого транспорта отныне нужны будут маски. Запретят есть и в кинотеатрах, тогда как в барах и ресторанах всю еду и напитки придется принимать сидя, а не стоя.

Кроме того, по решению правительства, работа из дома станет обязательной по крайней мере три дня в неделю, где это возможно, ношение масок снова станет обязательным на улице в центрах городов.

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