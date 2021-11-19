Теперь пациенты вместо приема обычных ежедневных антиретровирусных таблеток смогут делать всего две инъекции каждые два месяца.

Национальная служба здравоохранения Англии (NHS) дала зеленый свет новаторскому "инъекционному лечению ВИЧ длительного действия".

Теперь около 13 000 пациентов получат возможность вместо обычной ежедневной антиретровирусной терапии делать всего две инъекции каждые два месяца для сдерживания инфекции, пишет Mirror.

Антиретровирусные препараты удерживают количество вирусных частиц в крови человека настолько низким, что те не обнаруживаются и не передаются другим людям. Однако новая инъекционная терапия способна сократить количество дней лечения с 365 до 6 в год.

Национальный институт здравоохранения (NICE) заявил, что препарат каботегравир - также называемый Vocabria и производимый Viiv Healthcare - с рилпивирином - также называемым Rekambys и производимым Janssen - можно предлагать взрослым, которым ранее удалось сохранить вирусную нагрузку ВИЧ на низком уровне с помощью ежедневных антиретровирусных препаратов.

Согласно результатам клинических испытаний, каботегравир с рилпивирином так же эффективны в поддержании низкой вирусной нагрузки, как и пероральные антиретровирусные препараты.

"Несмотря на научные достижения, ВИЧ по-прежнему неизлечим, но с вирусом можно бороться с помощью современного лечения. Однако для некоторых людей ежедневный прием нескольких таблеток может быть затруднительным из-за побочных эффектов, токсичности и других психосоциальных проблем, таких как стигма или изменения в образе жизни. Поэтому мы рады, что можем порекомендовать каботегравир с рилпивирином в качестве ценного варианта лечения для людей, которые уже соблюдали лечение ежедневными таблетками, но хотели бы перейти на инъекционный режим с менее частыми приемами", - рассказал заместитель генерального директора NICE Мейндерт Бойсен.

Как сообщал УНИАН, 30-летняя женщина из Аргентины, у которой восемь лет назад диагностировали ВИЧ, излечилась от болезни без лекарств и операций. Она стала вторым во всем мире человеком, которому удалось самостоятельно побороть ВИЧ.

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Автор: Катерина Комолова