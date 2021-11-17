30-летней женщине диагностировали заболевание восемь лет назад.

30-летняя женщина, у которой восемь лет назад диагностировали ВИЧ, излечилась от болезни без лекарств и операций. Случай жительницы Аргентины практически уникальный. Она стала вторым во всем мире человеком, которому удалось самостоятельно побороть ВИЧ.

О "чудесном исцелении" женщины сообщило издание Daily Mail.

Так, иммунная система женщины естественным образом поборола вирус иммунодефицита человека от вируса. Жительницу Аргентины врачи прозвали "пациенткой Эсперанто", ее имени они не разглашают.

В 2013 году женщине диагностировали ВИЧ, однако сейчас в ее организме не нашли и следа от вируса. Все восемь лет женщина знала о своем диагнозе, но за все это время она пила лекарства лишь в течение шести месяцев. В тот период она была беременна и принимала таблетки лишь ради того, чтобы ее ребенок был здоров. Малыш не заразился ВИЧ, сразу после родов женщина отказалась от лекарств.

По словам исследователей, случай "чудесного исцеления" женщины приближает открытие лекарства для 38 миллионов человек, живущих с инфекцией, вызывающей СПИД, во всем мире. Врачи планируют изучить случай пациентки и выяснить, как именно ее организм победил ВИЧ и может ли ее "исцеление" помочь другим людям.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в ЦОЗ рассказали о случаях СПИДа в Украине за последний месяц: цифры не утешительные. Медики назвали несколько путей инфицирования ВИЧ.

Также Вас могут заинтересовать новости:

Автор: Полина Кузенко