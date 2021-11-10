Группа ученых из Национального института биомедицинских инноваций, здоровья и питания Японии провела успешные испытания вакцины от ВИЧ на макаках-крабоедах.
Как пишет The Asahi Shimbun, после введения вакцины мартышки заразились ВИЧ, но последующие тесты его не выявили. Затем приматам ввели полноценный вирус. Шесть из семи подопытных животных не заболели, а тесты не выявили у них вирус.
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Через пять лет ученые надеются начать тестирование вакцины на людях.
Напомним, в августе 2021 года компания Moderna заявила о начале испытаний на людях своей вакцины от ВИЧ.
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