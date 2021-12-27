Прививки делают китайским препаратом Verо Cell компании Sinopharm.

В Беларуси сегодня, 27 декабря, стартовала вакцинация детей против COVID-19.

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава страны.

Прививки делают детям в возрасте 12-17 лет. Ребенка можно вакцинировать не ранее, чем через 6 месяцев после перенесенной им инфекции COVID-19 и при отсутствии противопоказаний.

Прививки делают китайской инактивированной вакциной Verо Cell (компания Sinopharm).

Вакцинация детей против COVID-19

Как сообщал УНИАН, 27 октября в Украине разрешили прививать против COVID-19 всех детей от 12 лет, а не только тех, кто относится к группам риска, как было раньше.

Чтобы вакцинировать ребенка, с собой родителям надо иметь свои документы и свидетельство о рождении ребенка.

Читайте такжеПЦР-тест может не показать "Омикрон": врач рассказал почемуПриказом Минздрава от 17 июля утверждены рекомендации по возможности вакцинации детей в возрасте от 12 лет вакциной Comirnaty от Pfizer-BioNTech.

Несколько европейских стран начали вакцинировать детей в возрасте от 5 до 11 лет, чтобы не закрывать школы на фоне стремительного распространения "Омикрона".

Записаться на вакцинацию против COVID-19 в Украине вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава - 0 800 60 2019. Больше о вакцинации узнавайте на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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