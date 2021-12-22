ЮНИСЕФ вместе с Министерством образования и науки Украины и Министерством здравоохранения разработали простой чек-лист для родителей.

В последние дни учебы перед зимними каникулами самыми желанными для детей являются подарки и встреча с новогодним волшебником. А для родителей - безопасность детей во время пандемии COVID-19.

Подготовка к празднованию в школе может пройти радостно и безопасно, если придерживаться простых правил, сообщили в ЮНИСЕФ на официальной странице в Facebook.

ЮНИСЕФ вместе с Министерством образования и науки Украины и Министерством здравоохранения Украины разработали простой чек-лист для родителей.

"Сохраните себя и отправляйте в чаты с другими родителями. Бережем себя, учимся и празднуем безопасно!"- подчеркнули в организации.

Напомним, за последние сутки в Украине на коронавирус заболели 534 ребенка.

В целом за все время пандемии в Украине заболело 3 623 079 человек, выздоровели – 3 376 899, умерли – 93 909.

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