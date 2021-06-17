Вместе с тем условием для посещения ресторанов и развлекательных заведений будет либо отрицательный тест на COVID-19, либо прививка, либо перенесенное заболевание.

В Австрии ослабляют карантинные меры, в результате чего в стране возобновят работу заведения развлекательной интустрии и общественного питания.

Как объявил федеральный канцлер страны Себастьян Курц, с июля заведения общественного питания, ночные клубы и бары смогут работать ночью, отменяется комендантский час, сообщает "Немецкая волна".

Условием для посещения ресторанов и развлекательных заведений будет либо отрицательный тест на COVID-19, или прививка, или перенесенное заболевание.

Читайте такжеВ Австрии началось массовое тестирование на COVID-19 (фото)Ночные заведения были закрыты в Австрии с середины марта 2020 года.

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Автор: Виктория Токарева