Тест на COVID-19 будет нужен для посещения всех торговых точек, кроме жизненно важных — аптек и продуктовых магазинов.

В Австрии с 7 апреля для посещения магазинов нужно будет предъявить отрицательный результат теста на коронавирус.

Читайте такжеИтальянские медики получили прививку от коронавируса (фоторепортаж)Об этом сообщил глава Минздрава Австрии Рудольф Аншобер. Он добавил, что также в стране планируется ужесточить карантин в Вене, Нижней Австрии и Бургенланде на пасхальные праздники с 1 по 6 апреля.

Тест на COVID-19 будет нужен для посещения всех торговых точек, кроме жизненно важных — аптек и продуктовых магазинов, сказал Аншобер на пресс-конференции, сообщает Reuters. Сейчас тест требуется для входа в организации сферы услуг, где предусмотрен контакт с клиентом.

Глава Минздрава отметил, что в трех регионах на востоке страны с 1 по 6 апреля ужесточат карантин из-за нестабильной эпидемиологической ситуации. В Вене, Нижней Австрии и Бургенланде закроются объекты сферы услуг по уходу за телом, непродовольственные магазины и торговые центры. Вводится обязательное ношение масок на улице в местах массового скопления людей и контроль на границах с Чехией и Венгрией.

Коронавирус в Австрии

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Автор: Ирина Погорелая