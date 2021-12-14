Профессор вакцинологии из Университета Витватерсранда в Йоханнесбурге, считает, что новый вариант гораздо более заразен, но смертность от него будет меньше.

Предварительные данные из Южной Африки показывают, что вариант коронавируса "Омикрон" не на столько опасен, как предыдущие варианты.

Об этом заявила доктор Эмма Ходкрофт, эпидемиолог из Бернского университета, передает Би-би-си.

Однако, по ее словам, делать выводы пока рано. По сравнению с Великобританией, например, население Южной Африки довольно молодое, поэтому тяжелых случаев там меньше.

Многие южноафриканцы уже переболели коронавирусом или были вакцинированы, поэтому у них меньше шансов тяжелого течения болезни.

Читайте такжеВ мире умер первый человек от нового штамма коронавируса "Омикрон" (видео)У многих инфицированных "Омикроном" заражение произошло недавно, и до появления серьезных симптомов, требующих госпитализации, еще не прошло достаточно времени.

"Даже если "Омикрон" менее опасен, он, похоже, распространяется так быстро, что, если многие в Великобритании заразятся примерно в одно и то же время, это окажется слишком тяжелым ударом для службы здравоохранения, уже шатающейся под ударами варианта "Дельта", - сказала Ходкрофт.

Шабир Мадхи, профессор вакцинологии из Университета Витватерсранда в Йоханнесбурге, тоже считает, что новый вариант гораздо более заразен, но смертность от него будет меньше.

Он полагает, что количество людей в ЮАР, оказавшихся в больнице, будет гораздо ниже числа госпитализированных на более ранних стадиях эпидемии.

"Например, вчера было зарегистрировано около 20 тыс. случаев, и около 25 человек умерли от COVID-19. В ходе вспышки "Дельты", когда в Южной Африке регистрировали 20 тыс. случаев, ежедневно умирали от 250 до 300 человек", - сказал он.

Штамм коронавируса "Омикрон": что известно

Новый вариант коронавируса B. 1. 1. 529 впервые обнаружен в Южной Африке 24 ноября. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала новый штамм коронавируса греческой буквой "Омикрон".

Этот штамм имеет 32 мутации, что вызывает беспокойство у эпидемиологов.

ВОЗ подтвердила, что нужно время, чтобы определить, насколько заразен этот штамм, вызывает ли он более тяжелое течение заболевания, и насколько эффективны методы лечения и вакцины против него.

По состоянию на 9 декабря в Украине не были обнаружены случаи COVID-19, вызванные новым штаммом "Омикрон".

13 декабря в Великобритании зафиксировали первую смерть от нового штамма коронавируса.

Автор: Ирина Погорелая