Предварительные данные из Южной Африки показывают, что вариант коронавируса "Омикрон" не на столько опасен, как предыдущие варианты.
Об этом заявила доктор Эмма Ходкрофт, эпидемиолог из Бернского университета, передает Би-би-си.
Однако, по ее словам, делать выводы пока рано. По сравнению с Великобританией, например, население Южной Африки довольно молодое, поэтому тяжелых случаев там меньше.
Многие южноафриканцы уже переболели коронавирусом или были вакцинированы, поэтому у них меньше шансов тяжелого течения болезни.
Читайте такжеВ мире умер первый человек от нового штамма коронавируса "Омикрон" (видео)У многих инфицированных "Омикроном" заражение произошло недавно, и до появления серьезных симптомов, требующих госпитализации, еще не прошло достаточно времени.
"Даже если "Омикрон" менее опасен, он, похоже, распространяется так быстро, что, если многие в Великобритании заразятся примерно в одно и то же время, это окажется слишком тяжелым ударом для службы здравоохранения, уже шатающейся под ударами варианта "Дельта", - сказала Ходкрофт.
Шабир Мадхи, профессор вакцинологии из Университета Витватерсранда в Йоханнесбурге, тоже считает, что новый вариант гораздо более заразен, но смертность от него будет меньше.
Он полагает, что количество людей в ЮАР, оказавшихся в больнице, будет гораздо ниже числа госпитализированных на более ранних стадиях эпидемии.
"Например, вчера было зарегистрировано около 20 тыс. случаев, и около 25 человек умерли от COVID-19. В ходе вспышки "Дельты", когда в Южной Африке регистрировали 20 тыс. случаев, ежедневно умирали от 250 до 300 человек", - сказал он.
Штамм коронавируса "Омикрон": что известно
Новый вариант коронавируса B. 1. 1. 529 впервые обнаружен в Южной Африке 24 ноября. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала новый штамм коронавируса греческой буквой "Омикрон".
Этот штамм имеет 32 мутации, что вызывает беспокойство у эпидемиологов.
ВОЗ подтвердила, что нужно время, чтобы определить, насколько заразен этот штамм, вызывает ли он более тяжелое течение заболевания, и насколько эффективны методы лечения и вакцины против него.
По состоянию на 9 декабря в Украине не были обнаружены случаи COVID-19, вызванные новым штаммом "Омикрон".
13 декабря в Великобритании зафиксировали первую смерть от нового штамма коронавируса.