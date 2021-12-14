Изначально у обоих пациентов не было никаких симптомов коронавируса.

Новый штамм коронавируса "Омикрон" добрался до Китая и Пакистана. Медики официально подтвердили первые случаи заражения.

Об этом сообщает русская служба ВВС.

Первый случай "Омикрон" в Китае обнаружили 9 декабря, но официально подтвердили 13 декабря. Заболевший вернулся из-за границы. При этом по прибытию у него не было симптомов.

Пациент находится на карантине и лечится в специализированной больнице.

Читайте такжеКипр вводит обязательные ковид-тесты для туристов, а Норвегия запрещает продажу алкоголя в барахВ то же время в Пакистане в больнице Университета Ага Хана в Карачи подтвердили первый в стране случай штамма "Омикрон".

По данным медиков, 57-летний пациент не прививался. В то же время у него не было симптомов COVID-19. На данный момент власти пытаются найти людей, с которыми контактировал заболевший.

Штамм коронавируса "Омикрон": что о нем известно

Новый вариант коронавируса B.1.1.529 впервые обнаружен в Южной Африке 24 ноября. Всемирная организация здравоохранения назвала новый штамм коронавируса греческой буквой "Омикрон".

Этот штамм имеет 32 мутации, что вызывает беспокойство у эпидемиологов.

ВОЗ подтвердила, что требуется время, чтобы определить, насколько заразен этот штамм, вызывает ли он более тяжелое течение заболевания, и насколько эффективны методы лечения и вакцины против него.

По состоянию на 9 декабря в Украине не было выявлено случаев COVID-19, вызванных новым штаммом "Омикрон".

13 декабря стало известно, что в Великобритании зафиксировали первую смерть от нового штамма коронавируса.

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Автор: Анастасия Горбачева