Кроме того, в Северной Ирландии ввели COVID-паспорта, без которых посещение пабов, клубов и ресторанов, а также кинотеатров, будет запрещено.

COVID-паспорта теперь имеют юридическую силу в Северной Ирландии, а гостиницы и другие места индустрии отдыха и развлечений могут быть оштрафованы на сумму до 10 тыс. фунтов в случае несоблюдения этих правил.

Посетители должны предъявить доказательство вакцинации, отрицательный результат теста или свидетельство о недавно перенесенном коронавирусе, чтобы посещать рестораны и развлекательные заведения, сообщает Би-би-си.

Отмечается, что паспорта были введены 29 ноября, но в течение двух недель были необязательными. Теперь Министерство здравоохранения заявило, что эта мера вводится, чтобы помочь ограничить передачу COVID-19 в условиях повышенного риска.

Правила коснутся большей части сектора развлечений, включая пабы, клубы и лицензированные рестораны, а также многих закрытых развлекательных заведений, таких как кинотеатры и театры.

Читайте такжеВ мире умер первый человек от нового штамма коронавируса "Омикрон" (видео)А в Норвегии власти запретят продажу алкоголя в барах и ресторанах, введут более строгие правила в школах и ускорят вакцинацию в рамках новых усилий по сдерживанию вспышки варианта коронавируса Omicron, передает Украинская правда со ссылкой на The Guardian.

В правительстве Норвегии сообщают, что усиленные карантинные меры вступят в силу сегодня вечером и продлятся 4 недели.

Кроме того, на дистанционную работу переведут работников, у которых есть возможность работать удаленно. Также в стране ограничат доступ к бассейнам и тренажерным залам и продолжат требование носить защитные маски.

А на Кипре с завтрашнего дня водят обязательную сдачу экспресс-тестов для туристов. "С 15 декабря 2021 пассажиры, прибывающие в Республику Кипр, обязаны сдать экспресс-тест через 72 часа после прибытия", - говорится в сообщении Консульского отдела посольства Украины на Кипре.

Там уточнили, что тесты будут бесплатными при наличии посадочного талона и документа, удостоверяющего личность, а лица, привитые бустерной дозой, проходить тестирование не обязаны.

Кроме того, в стране "с 15 декабря 2021 года по 31 января 2022 года доступ к общественным мероприятиям и заведениям питания в отелях разрешается только для привитых как минимум первой дозой, при условии, что у них есть отрицательный результат экспресс-теста или ПЦР-теста".

В диппредставительстве отметили, что с 15 декабря отменяются и рождественские мероприятия (если они проводятся без соблюдения протоколов), организуемые частными компаниями, организациями и ассоциациями в помещениях и под открытым небом.

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Автор: Ирина Погорелая