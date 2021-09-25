Согласно исследованию, у сильно пьющих люди выше риск заразиться.

Ученые провели исследование о влиянии алкоголя на лечение инфекционных заболеваний как коронавирус, ОРВИ и грипп. Они пришли к выводу, что спиртное осложняет лечение и может усугубить ситуацию

Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Nutrients.

Согласно результатам исследования, у сильно пьющих люди выше риск заразиться и чаще COVID-19 протекает в тяжелой форме.

Ученые отметили, что во время инфекционного заболевания организм человека подвергается интоксикации, а из-за употребления алкоголя уровень интоксикации повышается и организму нужны дополнительные ресурсы для вывода ацетальдегида. В результате спиртное угнетает врожденную и адаптивную иммунные системы.

Читайте такжеВ каких случаях не нужно сбивать повышенную температуру: 3 причины отказаться от жаропонижающихКроме того, алкоголь вызывает тахикардию и повышение артериального давления, что и так происходит при температуре. Также спиртное при COVID-19 и пневмонии приводит к попаданию инфицированной слизи из носоглотки в легкие.

Как ранее сообщал УНИАН, в Минздраве напомнили, что ОРВИ необходимо лечить, воздействуя на отдельные симптомы. В то же время не нужно заниматься самолечением, а обратиться за помощью к врачам.

Кроме того, в ведомстве призвали украинцев сделать прививку против сезонного гриппа, который традиционно усиливается в осенне-зимний период. Более того, в этом году в Украине ожидают сразу четыре штамма инфекционного заболевания.

Согласно статистике, за прошедшую неделю на ОРВИ в Украине заболели 180 человек и количество заболевших растет. Пик заболеваемости прогнозируют в конце осени.

Автор: Анастасия Горбачева