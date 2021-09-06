В целом в столице наблюдается рост заболеваемости на 55,6% по сравнению с предыдущей неделей, который произошел за счет как взрослого, так и детского населения.

В Киеве за 35-ю неделю 2021 года зарегистрировано 6444 больных гриппом и ОРВИ, в том числе и COVID-19, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на "Киевский городской центр контроля и профилактики болезней Минздрава".

Как указано в сообщении, уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 71%. Сейчас показатель заболеваемости составляет 217,5.

В целом в столице наблюдается рост заболеваемости на 55,6% по сравнению с предыдущей неделей, который произошел как за счет как взрослого, так и детского населения. Детей заболело – 2797 (рост на 43,1%), взрослых – 3647 человек (рост на 66,2%).

Читайте такжеИнфекционист назвал единственный транспорт, где маловероятно подцепить COVID-19

В структуре заболеваемости дети составляют 43,3%, а на предыдущей неделе – 47,1%. Из них 36,6% - дети школьного возраста. При этом среди школьников заболеваемость выросла на 46,1% – зарегистрировано 1023 случая.

В медицинские учреждения за 35–ю неделю госпитализированы 346 человек, среди госпитализированных - 78 детей.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Лариса Бекета