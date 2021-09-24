В ведомстве призвали обращаться к врачам и сдавать анализы до употребления каких-либо препаратов. Ведь больной не может самостоятельно отличить бактериальную инфекцию от вирусной.

Острые вирусные инфекционные заболевания (ОРВИ) необходимо лечить, воздействуя на отдельные симптомы. В то же время не нужно заниматься самолечением, а обратиться за помощью к врачам.

Это подчеркивает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Как отметили в ведомстве, нельзя применять антибиотики без назначения врача, который должен выписать лекарство только после анализа крови. Ведь больной не может отличить бактериальную инфекцию от вирусной.

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В министерстве добавили, что в случае ОРВИ необходимо:

лежать в постели и отдыхать;

выздоровлению помогает обильное питье теплой воды и сбалансированное питание;

нужно проветривать помещение;

при необходимости можно применять жаропонижающие лекарства.

В Минздраве подчеркнули, что во время осложнения антибиотики тоже не помогут. Например, в случае осложнений от гриппа, когда пациента не вакцинировано, врач может выписать специфические лекарства, которые используют только для предотвращения тяжелых форм гриппа.

Эксперты отметили, что употребление антибиотиков не влияет на вирусы.

"Поэтому, если вы примените антибиотик, ваша вирусная инфекция никуда не исчезнет, а риск того, что антибиотик вам не поможет в будущем, – сильно повысится", – пояснили медики.

Минздрав призвал украинцев сделать прививку против сезонного гриппа, который традиционно усиливается в осенне-зимний период. Более того, в этом году в Украине ожидают сразу четыре штамма инфекционного заболевания.

Согласно статистике, за прошедшую неделю на ОРВИ в Украине заболели 180 человек и количество заболевших растет. Пик заболеваемости прогнозируют в конце осени.

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Автор: Виктория Гордиенко