Разработчики заявили, что их бустер-вакцина обещает быть эффективной против "Омикрона".

Фармкомпании Pfizer и BioNTech заявили, что три их дозы вакцины обеспечивают высокий уровень защиты от нового штамма коронавирусf "Омикрон".

В частности, разработчики заявили, что их бустер-вакцина обещает быть эффективной против"Омикрона", передает Би-би-си.

"Предварительные данные свидетельствуют, что третья доза формирует такой уровень антител против "Омикрона", который можно сравнить с тем, что образовался после двух доз против других штаммов", - сообщили компании после небольшого исследования.

Как сообщал УНИАН, 8 декабря Всемирная организация здравоохранения заявляла, что имеющиеся вакцины против коронавируса должны защищать от тяжелого течения болезни в случае инфицирования "Омикроном".

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Новый штамм коронавируса "Омикрон"

Новый вариант коронавируса B. 1.1. 529 впервые обнаружен в Южной Африке 24 ноября.

ВОЗ назвала новый штамм коронавируса греческой буквой "Омикрон". В организации подчеркнули, что новый штамм имеет большое количество мутаций, некоторые из них вызывают беспокойство.

Эксперты считают, что новый штамм может быть в шесть раз заразнее, чем штамм "Дельта".

4 декабря во Всемирной организации здравоохранения заявили, что новый штамм коронавируса "Омикрон" не вызвал пока ни одного случая смерти почти в 40 странах, где он был обнаружен.

Автор: Ирина Погорелая